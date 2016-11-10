В Москве ликвидировали пожар в кадетском училище Росгвардии

Пожарные ликвидировали возгорание в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова войск Национальной гвардии России, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Пострадавших в результате происшествия нет.

Информация о пожаре по адресу: улица Маршала Чуйкова, 28 поступила на пульт дежурных около в 08:00 в четверг. Как уточняет агентство городских новостей «Москва», по этому адресу расположен спальный корпус кадетского училища имени Шолохова. Возгорание возникло на третьем этаже здания. Спасатели оперативно эвакуировали учеников и сотрудников училища.

Пожар был полностью ликвидирован в 8:32 пожар. Его площадь составила 20 кв.метров. По информации пожарных, в помещении горели личные вещи учащихся.