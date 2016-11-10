В аэропортах Москвы из-за ледяного дождя отменены более 100 рейсов

В аэропортах Московского авиаузла из-за снегопада и ледяного дождя отменены более 100 рейсов, еще более 20 задержаны. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Больше всего рейсов — 92 — отменено в аэропорту Шереметьево.

Днем ранее компания «Аэрофлот» сообщила о задержке вылета и прилета 28 рейсов и отмене 48 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика. 10 и 11 ноября будут отменены 48 рейсов по международным направлениям в Ригу, Афины, Франкфурт, Цюрих, Осло, Копенгаген, а также местные рейсы до Мурманска, Оренбурга, Волгограда, Ростова, Санкт-Петербурга, Уфы

В свою очередь, агентство «Интерфакс» передает, что снегопад, начавшийся в Москве в ночь на четверг, перешел в ледяной дождь. «По данным на 9:00 утра, при температуре минус 6 градусов в столице идет ледяной дождь», — цитирует агентство сообщение Гидрометеобюро Москвы и Московской области. По прогнозам синоптиков, в течение дня температура воздуха в столице поднимется до 2 градусов выше нуля.

Снегопад также значительно осложнил ситуацию на московских дорогах. По состоянию на 09:00 сервис «Яндекс.Пробки» оценивал загруженность дорог в Москве в 8 баллов. Ранее власти Москвы попросили водителей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.