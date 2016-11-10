Сборная России по футболу уступила сборной Катара

Сборная России по футболу уступила в товарищеском матче сборной Катара. Встреча, прошедшая на стадионе Аль-Садд в Дохе, завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл на пятой минуте россиянин Александр Самедов. На 34-й минуте игрок сборной Катара Буалем Кхукхи сравнял счет. На 72-й минуте Карим Будиаф вывел сборную Катара вперед.

Матч проходит в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Россия как хозяйка турнира проходит в финальную стадию напрямую, без отборочных матчей, играя лишь товарищеские. Предыдущая товарищеская встреча, со сборной Коста-Рики, завершилась для россиян поражением со счетом 3:4.

Примечательно, что Катару также предстоит принять ЧМ по футболу - в 2022 году.