Неверов анонсировал внесение поправок о штрафах депутатов за прогулы

Вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов сообщил о готовящемся внесении в регламент Госдумы поправки, подразумевающей штрафы для депутатов за пропуски пленарных заседаний без уважительных причин, передает РИА Новости.

«Принято консолидированное решение всеми представителями фракций, что у нас будет внесена поправка в регламент работы Госдумы, в соответствие с которой будет принята ответственность за прогулы или непоявление на пленарном заседании депутатов. Она будет выражаться в том, что любой пропуск по неуважительной причине — это будет вычтено из той оплаты труда, которую получают депутаты», — цитирует агентство слова Сергея Неверова.

В конце октября депутаты «Единой России» определились с размером штрафа для депутатов за пропуск им пленарного заседания. За прогул депутатов было решено лишать шестой части месячной зарплаты. Вычет шестой части связан с тем, что в месяц обычно проходят шесть пленарных заседаний. Чтобы депутату засчитали, что он пришел на работу, он должен будет хотя бы один раз зарегистрироваться в зале пленарных заседаний. Таким образом, при зарплате в 376 тысяч рублей депутат будет лишаться примерно 62 тысяч.

Отмечалось, что соответствующие поправки в закон «О статусе депутата» готовят секретарь генсовета партии Сергей Неверов и председатель комитета по регламенту Ольга Савастьянова. Ожидалось, что законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента уже в ноябре.