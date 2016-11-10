В правоохранительных органах сообщили об отсутствии претензий к Гуриеву

Российские правоохранительные органы не имеют претензий к бывшему ректору Российской экономической школы (РЭШ) Сергею Гуриеву. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией источник.

«У российских правоохранителей нет претензий к Гуриеву, каких-либо следственных действий с ним проводить не планируется», — заверил собеседник агентства.

На просьбу «Интерфакса» рассказать о планах провести опрос Гуриева во время визита в Москву в СКР пояснили, что «в процессе расследования уголовного дела следственные органы не обязаны анонсировать в СМИ проведение тех или иных процессуальных или следственных действий».

Главный экономиста ЕБРР Сергей Гуриев планирует посетить Россию впервые с эмиграции во Францию. «Я буду выступать на конференции "Ведомостей", также в Российской экономической школе и школе "Сколково". Также запланировано выступление на конференции Евразийского банка развития», — сообщал Гуриев.

Напомним, экономист вынужден был покинуть РФ из-за опасения преследования со стороны российских властей. Он выступал экспертом при экспертизе приговора по второму «делу ЮКОСа». Позднее правоохранительные органы завели «дело экспертов», по которому проходили специалисты экономики и права.

Гуриев утверждал, что вернется в Россию исключительно в случае уверенности, что ему не грозит уголовное преследование.