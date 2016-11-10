Минздрав признал критическую ситуацию с ВИЧ в 10 регионах России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в 10 российских регионах наблюдается критический уровень распространения ВИЧ-инфекции. Об сообщает «Интерфакс».

«Есть 10 регионов критических, на первом месте Свердловская область, вот Екатеринбург, который попадал в прессу в последнее время», — рассказала глава ведомства.

Она подчеркнула, что по результатам анонимного тестирования, проведенного среди молодежи в возрасте до 30 лет в 10 проблемных регионах ВИЧ-инфекция была выявлена у 0,7% из них. Тестирование прошли 23,5 тысячи человек.

Скворцова пояснила, что в регионах, где наиболее распространены наркотические вещества отмечен наиболее высокий уровень распространения ВИЧ. В 57% случаев ВИЧ-инфекцией заражались через инъекции.

При этом 40% случаев заражения инфекцией половым путем относятся к гетеросексуальным контактам. «Речь не идет только о гомосексуализме, речь не идет о каких-то других особенностях, речь идет о том, что жена от мужа заражается, и у нас увеличение идет за счет благополучных женщин», — заявила глава Минздрава.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге была объявлена эпидемия ВИЧ. Однако, позднее эту информацию опровергли.