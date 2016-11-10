Россиянин впервые стал вице-президентом Интерпола

Россиянин стал вице-президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) впервые с момента вступления России в Интерпол более четверти века назад. О назначении на этот пост генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука сообщается в твиттере международной полиции.

Прокопчук возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола в России. Голосование по его кандидатуре состоялось на Ассамблее Интерпола на Бали.

Как уточняет РИА Новости, за кандидатуру россиянина проголосовали 127 человек, 10 были против, восемь воздержались. В России, как добавляет агентство, в сферу деятельности Прокопчука входит борьба с экономическими и налоговыми преступлениями.

На Ассамблее главой Интерпола избран заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй. Он сменил Мирей Баллестрази, которая занимала эту должность с ноября 2012 года.

Всего в ходе четырех дней Ассамблеи на Бали свыше 1,3 тысячи представителей 161 страны-члена Интерпола рассматривали три главных вопроса — противодействие терроризму, организованной преступности и киберпреступности.