Прокуратура Нью-Йорка продолжит расследования против Трампа

Избрание Дональда Трампа новым президентом США не может стать препятствием для продолжения расследования по его делам, сообщает Politico со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Нью-Йорка Эрика Шейдера.

В настоящее время в Нью-Йорке ведутся два расследования против Трампа. Одно из них касается благотворительного фонда Дональда Трампа. Дело было открыто в сентябре в связи с «сомнительными операциями», которые, по версии следствия, он совершал.

Другое касается жалоб студентов университета Трампа, которые заплатили за обучение деньги, но, по их словам, должных знаний не получили. Адвокаты Трампа обжаловали их заявления в Верховном суде Нью-Йорка, так как по искам учащихся истекли сроки давности.

Первые результаты по расследованиям должны появиться в декабре. Если дела не будут закрыты, Трамп станет первым президентом США, который принесет присягу, будучи под следствием.

Издание отмечает, что представители Трампа на просьбу Politico прокомментировать ситуацию не ответили.