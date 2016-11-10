Япония ратифицировала договор о Транстихоокеанском партнерстве

10 ноября парламент Японии ратифицировал договор о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), который позволит создать региональную зону активной свободной торговли со сниженными пошлинами. Об этом пишет Kyodo.

В нем принимают участие США, Канада, Мексика, Перу, Чили, Япония, Малайзия, Бруней, Сингапур, Вьетнам, Австралия и Новая Зеландия.

Избранный президент США Дональд Трамп выступал против вступления США в ТТП, несмотря на то, что доля участников договора может достигнуть 40% мирового ВВП и четверти оборота мировой торговли.

Договор обсуждался более пяти лет и занимал центральную позицию в экономической повестке правительства Барака Обамы. Это самое крупное соглашение США, подписанное со времен создания Североамериканского договора о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой в 1993 году.

По мнению противников соглашения, ТТП направлена на защиту интересов крупных транснациональных корпораций, а не на защиту прав трудящихся или экологии. Его обсуждение сопровождалось митингами и акциями протеста, организованными профсоюзами, экологическими группами и либеральными демократами.