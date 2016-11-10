Московская «гонщица» Багдасарян получила 410 часов обязательных работ

Фигурантка дела о гонках по Москве на Gelandewagen, стритрейсерша Мара Багдасарян за три дня судебных заседаний получила в общей сложности 410 часов обязательных работ: последним по счету приговором ей добавили еще 180 часов за неоплаченные штрафы, выписанные ей за нарушения ПДД, передает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу Савеловского суда Москвы.

Пресс-секретарь Савеловского суда Константин Тимошенко пояснил, что сегодня, 10 ноября, проводилось рассмотрение пяти административных материалов в отношении Багдасарян.

«Судья по результатам рассмотрения административных дел с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил по делам наказания в виде 35, 35, 40, 35, 35 часов обязательных работ», — уточнил Тимошенко.

Напомним, 7 ноября суд назначил Маре Багдасарян десять суток ареста и 75 часов обязательных работ, а 8 ноября — еще 155 часов обязательных работ.