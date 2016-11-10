ФСБ объявила о задержании в Севастополе украинских диверсантов

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Севастополе «участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как отмечается в сообщении, задержание диверсантов состоялось в среду, 9 ноября. У задержанных были изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий. Все эти вещественные улики, как подчеркивают представители ФСБ, являются доказательствами преступных намерений задержанных. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В августе ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Крыму и задержании членов группы украинских диверсантов. Тогда в ходе двух боестолкновений при задержании нарушителей погибли сотрудник ФСБ и российский военнослужащий. Позже в Крыму было возбуждено уголовное дело по статьям 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), статьям 30 и 281 (подготовка диверсии), статье 222 (незаконный оборот оружия) и статье 317 (посягательство на жизнь военнослужащего).

Хотя Минобороны Украины опровергло принадлежность «крымских диверсантов» к разведке, вскоре после этих событий президент РФ Владимир Путин заявил, что «встречаться в нормандском формате в этих условиях бессмысленно», поскольку в Киеве «перешли к практике террора».