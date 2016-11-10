СМИ узнали об участии Кириенко в Общероссийском гражданском форуме

В IV Общероссийском гражданском форуме (ОГФ) Алексея Кудрина, который состоится 19 ноября в Центре международной торговли в Москве, может принять участие первый замруководителя администрации президента, куратор внутренней политики РФ Сергей Кириенко, передает РБК со ссылкой на источник в оргкомитете мероприятия.

По его данным, нынешний форум, ключевыми темами которого станут поиск новой модели социального государства, изменения в социуме и развитие человеческого капитала, может оказаться самым представительным за все время своего проведения.

Среди приглашенных — председатель ЦИК Элла Памфилова, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев и его заместитель Олег Фомичев, вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, министр «Открытого правительства» Михаил Абызов, советник президента РФ Александра Левицкая, экс-омбудсмен Владимир Лукин, руководитель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева, председатель президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, секретарь Общественной палаты и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Бречалов, а также основатель «ВымпелКома», благотворитель и глава признанного иностранным агентом фонда «Династия» Дмитрий Зимин.

Кроме того, в число участников форума войдут депутаты Государственной думы, представители министерства внутренних дел, Минюста, ФСИН, Совета судей, Центробанка и Нового банка развития, Минвостокразвития, МГИМО и МГУ, Аналитического центра при правительстве РФ и Евразийской экономической комиссии. Ожидаются и представители бизнес-кругов — Объединенной металлургической компании, «Русала», «Пепсико», «Газпромнефти», «Северстали».

По словам представителя оргкомитета форума, в нынешнем году это мероприятие впервые «становится серьезной переговорной площадкой».