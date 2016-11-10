Путин разрешил ГУСП изымать землю под строительство объектов безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о разрешении Главному управлению спецпрограмм президента (ГУСП) РФ изымать земельные участки для строительства объектов безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сказано, что управлению разрешено принимать «решения об изъятии земельных участков для государственных нужд России в целях строительства и реконструкции объектов безопасности государства, отнесённых к ведению ГУСПа».

Указ вступает в силу с момента подписания.

В августе года стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала проект президентского указа, которым предлагается предоставить ей право изымать для государственных нужд земельные участки и расположенные на них объекты. Ранее подобный проект предоставила Федеральная служба охраны (ФСО).