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10 ноября 2016, 07:52
Мемория

Мемория. Камиль Ларин

Камиль Ларин
Камиль Ларин
Фото: Алексей Юшенков / Alexey Yushenkov

10 ноября 1966 года родился Камиль Ларин, актер, участник «Квартета И».

 

Личное дело

Камиль Шамильевич Ларин (50 лет) родился в Волгограде в татарской семье. Его родители работали на деревообрабатывающем предприятии: отец был инженером, мать — старшим инженером по технике безопасности.

В детстве Камиль занимался единоборствами, легкой атлетикой, ходил в шахматную секцию. Неплохо учился в школе. Рассказывал, что «в первых трех классах вообще был отличником», а потом ему «надоело быть белой вороной: и в четвертом классе уже стал хорошистом».

«Волга рядом, часто бегал купаться, — вспоминал Ларин. — Любил плавать. Кроме плавания у меня еще рыбалка… Ну и спорт!».

Окончив школу, поступил в Волгоградском энергетический техникум, где выучился на техника-электрика 4-го разряда. Говорил, что в техникуме страдал из-за своего языка: «Секретарь нашей комсомольской организации сказала, чтобы я сделал доклад о работе в колхозе, об успеваемости. Я говорю: "Пожалуйста, не надо этого делать…" Объясняю, что я играю в СТЭМе [студенческий театр эстрадных миниатюр] и все меня воспринимают соответственно. Она сказала: "Надо!" Я старался быть очень серьезным. Подготовил доклад из пяти пунктов. Идет собрание, смотрю, все скучают, парни читают, девочки вяжут. И доклады такие длинные. Я вышел к трибуне и всего-то сказал: "Товарищи, я буду краток". Все уже грохнули. И что дальше ни скажу — смеются. Через две минуты комсомольский вождь показала мне взглядом: "Все, спасибо. Достаточно!"».

Получив диплом, два года отработал в Волгоградских электросетях. Затем поехал в Москву, со второго раза поступил на эстрадный факультет ГИТИСа.

Там Ларин познакомился с начинающими актерами Александром Демидовым (жил с ним в общежитии), Ростиславом Хаитом и Леонидом Барацем, а также с режиссером Сергеем Петрейковым. Вместе с ними в выпускном 1993 году организовал комедийный театр «Квартет И».

В 1990-х коллектив ставил спектакли на грани КВНа, эстрады и театра. Дебютной работой стал спектакль «Это только штампы», в основе которого были студенческие миниатюры. Далее были «Ля Комедия, или Мы будем развлекать вас всеми средствами, которые хороши!» — эстрадное шоу по мотивам пьесы Мольера «Лекарь поневоле». И спектакль-импровизация «Актерские игры» — скетчи на основе тем, предложенных зрителями, и другие работы.

В 2000-х годах, когда в «Квартете И» наступил «авторский период», как его характеризуют сами участники, появились визитные карточки коллектива — спектакли «День радио», «День выборов», «Быстрее, чем кролики», «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках».

Ларин наряду с другими участниками «Квартета И» играл во всех этих и других постановках.

С 2005 года он был соведущим шоу «Верю — не верю» на ТНТ. А годом ранее дебютировал в кино, сыграв дворецкого в одной из серий ситкома «Моя прекрасная няня».

Наибольшей известности «Квартет И» и его участники достигли в конце 2000-х, после экранизации своих спектаклей. В 2007 году Ларин сыграл техника Камиля в комедии «День выборов». Этого же героя он исполнил год спустя в фильме «День радио».

В комедии 2010 года «О чем говорят мужчины» Ларин был одним из друзей, которые едут на концерт «Би-2» и попадают по дороге в разные истории. В 2011 году вышло продолжение — «О чем еще говорят мужчины».

В 2015 году Ларин снялся в новогодней комедии «Страна чудес» и в картине «День выборов 2» (премьера прошла в феврале 2016 года).

Чем знаменит

 
В спектакле "День радио". 2005         Maksim Sidorov

Известный в стране комедийный актер, сооснователь и участник московского комического театра «Квартет И». Телеведущий: в составе «Квартета И» вел юмористическую программу «Верю — не верю» на ТНТ, а на Первом канале снялся в десятке передач «Повтори!». Самый запоминающийся образ Ларина — это электрик Камиль в спектаклях «День радио» и «День выборов», а также в экранизациях этих спектаклей.

О чем надо знать

В 1989 году Ларин познакомился со своей будущей супругой Галиной. Знакомство прошло в поезде Москва — Волгоград. В 1991 году они поженились, а в1993-м у пары родился сын Ян — кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука. В 2015 году он окончил факультет рекламы в Государственном университете управления. Брак Камиля и Галины Лариных распался в 2012 году.

В 2014 году Ларин женился во второй раз — на Екатерине Андреевой — главе одного из подразделений компании Bosco. 

Прямая речь

О деньгах в «Квартете И» вначале и сейчас (7days.ru): «Однажды мы сбросились и за бешеные деньги — пятьсот долларов! — купили смокинг моего размера. Для того чтобы я провел свадьбу и хоть что-нибудь заработал для коллектива. Жуткая ответственность! Это был мой первый опыт конферанса, я страшно волновался, и ребята провожали меня как на бой, с почестями. <…>

До сих пор мы распоряжаемся деньгами именно так [делим на пятерых]. Скажем, пока Слава с Лешей пишут тексты, мы с Сашей проводим корпоративы, снимаемся и приносим им денежки на "блюдечке с золотой каемочкой". Или наоборот, я с женой гуляю, а свою пятую часть все равно получаю. А что? Удобно!».

О родителях (Daily Talking, октябрь 2014): «Человеческая и актерская легкость у меня от мамы. Папа более спокойный,  уравновешенный. А мама все время сыпала какими-то пословицами и поговорками, стихами и притчами. И все это, видимо, как-то проросло во мне. Я уже в школе среди своих друзей  стал показывать  пародии, обезьянничал и всех радовал. Говорил голосом Георгия Миляра, который играл в советских сказках Бабу-Ягу. Пародировал Эраста Гарина, игравшего короля в "Золушке". Участвовал во всякого рода школьных театральных постановках. А потом решил все-таки прислушаться к родителям, которые хотели, чтобы я получил хорошую серьезную профессию, и поступил в энергетический техникум».

Об острых темах и современности (там же):

Журналист: В одном из спектаклей Александр Демидов пишет письмо жителям России с такими словами: «Здесь никогда не будет хорошо, здесь просто не предполагалось… Во всех других странах либо холодно и хорошо, ну или тепло и плохо. И только Россия — единственная страна, где холодно и плохо одновременно». На фоне подъема ура-патриотизма вас не ругают за такие высказывания?

Ларин: А кто нас может ругать?! Только дураки могут обижаться. А этот монолог в стиле Жванецкого — острый, открытый, печальный и радостный одновременно. Слава богу, голова еще на плечах есть, заигрывать с политиками не хочется, опошлять спектакль тоже не хочется, если хочется ругнуться и без этого никуда, то почему бы и нет. Странно говорить «мля» вместо сами знаете чего. Ханжам на наших спектаклях не место. У нас случай смешной был в Екатеринбурге. Играем спектакль «О чем говорят мужчины». Прошло где-то пять минут, и Саша Демидов говорит фразу: «Это не кризис, это «п…ц» какой-то. И тут встает женщина в первом ряду и демонстративно уходит, выкрикивая: «Лучше "Уральских пельменей" никого нет!» А я ей в ответ: «Извините за слово "кризис"». Мы потом во время спектакля тему «Уральских пельменей» несколько раз обыгрывали. Зал, конечно, "лежал"». 

4 факта о Камиле Ларине

  • Дед актера со стороны матери всю войну был поваром у Георгия Жукова. «За время службы у деда появилось приличное количество седых волос, — рассказывал Ларин, — потому что он был не просто поваром, а старшим поваром, и на нем была ответственность за то, чтобы не дай бог маршалу в еду никто ничего не подсыпал: время-то было непростое. Так что он стоял над всеми этими кастрюльками и бдел».
  • При получении аттестата за восемь классов Ларин настоял, чтобы его отчество с Шамилевич поправили на Шамильевич. «Мне говорят: "Это не по-русски". А я: "Ну так правильно! Я же не русский!" Но я же не просто так вредничал. Мне хотелось, чтобы папино имя до последнего мягкого знака вошло в отчество», — вспоминал актер.
  • Кроме кинофильмов Ларина можно увидеть в клипе «Веселый мир» группы «Агата Кристи», в работе «Это за окном рассвет» коллектива «Браво», в клипе на песню «Молодая» Ефрема Амирамова.
  • В январе 2014 года Ларин в родном Волгограде участвовал в эстафете олимпийского огня. 

Материалы о Камиле Ларине:

Биография в Википедии

Биографическая справка 24СМИ

Биография на сайте «Узнай все»

Справка и интервью на Restsnames.info

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