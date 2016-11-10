Мосгорсуд признал законной блокировку LinkedIn в России

Мосгорсуд признал законной блокировку социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn в России, передает «Интерфакс».

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке соцсети за нарушение закона о локализации персональных данных. В свою очередь, представители LinkedIn попросили Мосгорсуд проверить законность этого решения. Сообщалось, что если Мосгорсуд утвердит это решение, то оно вступить в законную силу и будет обязательно для исполнения, то есть соцсеть будет заблокирована.

Претензии Роскомнадзора к соцсети касаются исполнения российского законодательство в части хранения персональных данных россиян на территории РФ. В ведомстве напомнили, что в 2015 году у соцсети были украдены 117 млн адресов и личных данных, которые затем оказались в общем доступе. При этом информация о том, что компания предприняла какие-то меры для нейтрализации этих последствий в Роскомнадзор так и не поступила.

В свою очередь, официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский уточнял, что для снятия блокировки представители социальной сети должны будут предоставить информацию о том, что исполнили закон.