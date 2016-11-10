Нашелся критиковавший Кадырова житель Чечни

Правозащитница Светлана Ганнушкина сообщила в соцсети, что с ней связался Рамазан Джалалдинов — житель чеченского села Кенхи. Он рассказал, что «жив, здоров, находится за пределами Чечни и его не надо искать».

Джалалдинов покинул родное село в ночь с 2 на 3 ноября после того, как накануне его и его жену Назират привезли в Грозный на встречу к первому заместителю министра МВД Чеченской республики Апти Алаудинову, пояснила Ганнушкина.

«По словам Джалалдинова (зафиксированы на аудио) Алаудинов угрожал, что если Джалалдинов не перестанет поднимать проблемы своего села, то его постигнет та же участь, что и убитых Ямадаевых, правозащитницу Наталью Эстемирову и политика Бориса Немцова», — написала она.

Ганнушкина рассказала о том, что люди Алаудинова препятствовали личной встрече Джалалдинова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который хотел рассказать чеченскому лидеру о нарушениях обещаний. Речь идет о получении компенсации, восстановлении жилья и отказе от уголовного преследования.

«В ближайшее время Джалалдинов намеревается обратиться к Апти Алаудинову с требованием, чтобы он перестал преследовать в уголовном порядке его односельчан, вернул паспорта его семье и выполнил все обещания, данные главой Чечни в отношении выплаты положенных кенхинцам компенсаций. Если положительной реакции не последует, Рамазан Джалалдинов намерен публично обратиться с просьбой к Рамазану Кадырову о восстановлении его прав», — сообщила Ганнушкина.

Напомним, что житель Кехни пожаловался в видеообращении Кадырову и президенту РФ Владимиру Путину на плохие условия жизни в селе и процветающую коррупцию. После этого в адрес Джалалдинова посыпались угрозы и он был вынужден покинуть Чечню. Его дом был сожжен. Джалалдинов принес извинения Кадырову за свои слова, после чего вернулся в Кехни. Однако, позднее стало известно о его исчезновении.