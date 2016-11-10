Медведев оценил будущее США после победы Трампа

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, который в настоящее время находится с визитом в Израиле, прокомментировал итоги президентских выборов в США и их вероятные последствия, пишет «Газета.Ru».

По словам премьер-министра РФ, пока судить о приоритетах нового американского лидера — республиканца и миллиардера Дональда Трампа — слишком рано, сделать это можно будет лишь через некоторое время.

Медведев сослался на мнения о том, что Трампу удалось переломить существующую в США политическую систему, — но не согласился с этими мнениями. Глава российского правительства отметил, что, наоборот, «политическая система дала такую возможность нынешнему победителю».

«По всей вероятности, эта же политическая система будет рихтовать нового президента страны. Естественно, имея для этого все возможности, потому что политическая система США очень мощная», — предсказал Дмитрий Медведев.

Как эту «рихтовку» перенесет будущий глава Белого дома и насколько он вообще ей подвержен, а также сможет ли он сохранить приоритеты, которые декларировал в ходе предвыборной гонки, — «поживем — увидим», заявил российский премьер.

До этого Медведев высказал мнение о том, что вокруг выборов американского президента ведется очень много разговоров.