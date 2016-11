Трамп и Обама провели первую встречу в Белом доме

В Вашингтоне прошла встреча действующего президента США Барака Обамы с победителем прошедших президентских выборов и Дональда Трампом, сообщает CNN.

Трамп вместе с семьей прилетел в Вашингтон на личном самолете, на фюзеляже которого написано его имя. В Белый дом они приехали, минуя журналистов.

Ранее BBC сообщало, что встреча должна продлиться 30 минут, однако политики беседовали около полутора часов. Параллельно на Капитолийском холме встретились супруга Трампа Мелания с женой Обамы Мишель.

Как рассказал Барак Обама, он обсуждал с Трампом внутреннюю и внешнюю политику США. Действующий президент назвал эту беседу «великолепным разговором». Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о своем уважению к Обаме. Как отмечает агентство AP, Трамп не взял с собой на встречу журналистов. На ней присутствовал только пул Барака Обамы.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, знакомые с планами избранного президента, что в Белом доме в четверг должны встретиться вице-президент США Джо Байден с будущим вице-президентом Майком Пенсом. Позже Трамп и Пенс должны провести встречу со спикером палаты представителей Полом Райном. Сенатор также проведет личную встречу с Трампом в Капитолии.

Позже вице-президент США Джо Байден проведет закрытую пресс-встречу с Пенсом в Белом доме. Пока Трамп находится в Вашингтоне, он планирует присутствовать на заседаниях с конгрессменами-республиканцами, передает агентство.

Ранее Трамп и Обама почти не встречались один на один. Кроме того, во время предвыборной кампании политики неоднократно критиковали действия друг друга.

9 ноября Барак Обама в своем выступлении перед Белым домом по итогам президентских выборов сообщил, что в четверг он встретится с победившим кандидатом Дональдом Трампом для обсуждения успешной передачи власти в стране.

President-elect Donald Trump says it was a "great honour" being with President Barack Obamahttps://t.co/2EudkM4RFc https://t.co/OmfpY6nFiv