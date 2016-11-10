Российские ученые создали гравитационный модуль для МКС

Российские ученые разработали установку для создания искусственной гравитации на Международной космической станции (МКС), сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов, гравитационную установку планируют разместить на перспективном надувном модуле. По его словам, она будет представлять из себя центрифугу малого радиуса — вращающийся цилиндр, в котором центробежная сила будет имитировать земное притяжение. Размеры этого цилиндра глава ИМБП не уточнил.

Весной этого года в РКК «Энергия» сообщили о завершении испытаний нового надувного модуля, который похож на уже пристыкованный к станции американский отсек BEAM. Иностранные коллеги обратились к «Роскосмосу» с предложением построить такой же модуль для расширения жилого и рабочего пространства на МКС.

Надувной модуль BEAM частной компании Bigelow Aerospace был пристыкован к американскому сегменту МКС в апреле 2016 года. Он представляет из себя надутый воздухом приплюснутый шар диаметром 3 метра и длиной 4 метра. Экипаж станции периодически заходит в BEAM, чтобы проверить его состояние.