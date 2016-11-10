Глава ДНР назвал имя организатора убийства Моторолы
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал имя предполагаемого организатора убийства полковника ополчения ДНР Арсена Павлова, известного как Моторола, сообщает Донецкое агентство новостей.
По утверждению Захарченко, к организации убийства причастен начальник управления службы безопасности Украины в Донецкой области Виталий Мариков.
«Я готов назвать имена причастных к убийству «Моторолы». По нашим данным, в организации убийства Арсена принимал участие Виталий Мариков. Он курирует деятельность ДРГ (диверсионно-разведывательных группировок, прим. "Полит.ру") на Донбассе – начальник СБУ в "Донецкой области"», — заявил лидер ДНР.
Захарченко заверил, что следователи ДНР располагают списком причастных к убийству Моторолы лиц, однако в данное время раскрывать его не будут. Он также сообщил о сдвигах в установлении имен конкретных исполнителей: «Заверяю всех вас, что эти имена будут установлены, эти люди будут найдены и по просьбе отца охранника Моторолы, мы эти имена передадим еще и в Абхазию».
Командир ополчения Донбасса Арсен Павлов был убит 16 октября в результате организованного взрыва в лифте собственного дома в Донецке.