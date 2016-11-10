Мутко констатировал отсутствие сборной РФ по футболу как таковой

Президент Российского футбольного союза и вице-премьер Российской Федерации по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал товарищеский матч сборной РФ с Катаром, закончившийся со счетом 1:2. По его словам, в российской команде нет лидера — да и самой команды как таковой тоже нет, передает ТАСС.

«Нет ни сыгранности, ни рисунка игры, сейчас много новых футболистов, а основные травмированы», — констатировал Мутко. Он выразил надежду на то, что во второй игре (15 ноября в Грозном против Румынии) ситуация изменится, а к следующему году «восстановятся травмированные ребята».

«Все идет, строится, но пока что команда выглядит вот так. Плюс один — что тренер снова всех посмотрел, дал шанс, но еще одна игра и уже надо формировать костяк команды, чтобы понимать, во что мы играем», — заявил Мутко.

Он отметил активность Александра Кокорина, который «пытался брать игру на себя». Но при этом, считает президент РФС, у российской команды пока нет стиля. «Футбол — это игра, в которую надо играть командно, но мы пока этого не видим», — посетовал Мутко.

Ранее главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов жестко раскритиковал сегодняшнюю игру своих подопечных, заявив, что «есть нюансы, которые даже в игре с Катаром не прощаются».