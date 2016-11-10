Иркутского депутата исключил из ЕР за фитнес на фоне гробов

Секретарь Шелеховского отделения «Единой России» Алексей Тенигин заявил, что местный политсовет исключил из рядов партии директора МУП «Бытовые и ритуальные услуги» Анастасию Мякину. Об этом сообщается на сайте ЕР по Иркутской области.

Поводом стало видео, на котором она делает физические упражнения на фоне гробов и венков.

«Для нас поведение Анастасии Мякиной на рабочем месте, которое нарушает все общепринятые моральные нормы, стало неприятной неожиданностью. Оно просто недопустимо. Считаю, что местный политсовет принял правильное решение, которое выражает мнение всех партийцев», — отметила руководитель исполкома Иркутского регионального отделения «Единой России» Светлана Брагина.

По ее мнению, действия депутата дискредитируют и наносят ущерб политическим интересам партии.

«Не очень разбираюсь в технике, поэтому не думала, что это видео станет доступно для широкой общественности. Сейчас даже не знаю, что делать, меня могут уволить», — рассказала Мякина изданию Life.