Киев опроверг сведения ФСБ о задержании в Крыму «украинских диверсантов»

Представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко опроверг информацию ФСБ РФ о задержании в Севастополе членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки (ГУР)украинского военного ведомства. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество», — заявил Лысенко.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали участников диверсионно-террористической группы ГУР Минобороны Украины, планировавших совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

У них были изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.