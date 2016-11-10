Россияне скоро смогут ездить в Армению без загранпаспорта

Глава армянского правительства Карен Карапетян сообщил, что в ближайшее время российские граждане смогут посещать страну, предъявляя на границе только внутренние паспорта РФ, передает ТАСС.

По словам премьер-министра Армении, это решение будет способствовать развитию туризма в республике, которая, как стало известно ранее, стала одним из самых популярных среди россиян зарубежных направлений гастрономического туризма.

Карапетян отметил, что Армения и РФ «имеют большой потенциал для развития и углубления сотрудничества во всех направлениях, в том числе на межпарламентской, межправительственной и межрегиональной площадках».

Кроме того, глава правительства Армении подчеркнул необходимость «сделать армяно-российские отношения образцовыми».

Отметим, что разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам армянские власти обещали еще год назад.