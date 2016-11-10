МИД Украины раскритиковал Еврокомиссию за решение по OPAL

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в ходе встречи с главой представительства ЕС на Украине Хьюго Мингарелли назвала разрешение Еврокомиссии «Газпрому» увеличить прокачку газа по трубопроводу OPAL нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Принятие такого рода решений без проведения предварительных консультаций с украинской стороной является нарушением ст.274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая предусматривает взаимный учет сторонами потенциала и возможностей энергетической инфраструктуры друг друга», — отмечается в сообщении МИД Украины.

Зеркаль также указала Еврокомиссии на необходимость соблюдать в отношениях с Украиной и другими государствами-партнерами принципа солидарности.

Председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что был шокирован решением Еврокомиссии.

26 октября сообщалось, что Европейский союз к 31 октября снимет ограничения по использованию «Газпромом» газопровода Opal. До тех пор «Газпром» мог использовать только 50% мощностей OPAL. После снятия ограничений компаниясможет участвовать в аукционах на прокачку по этой трубе еще 7,7–10,2 млрд куб. м, то есть получить доступ еще к 21,4–28,3% мощностей.