Думе предложили увеличить штраф за работу ИП без регистрации в 50 раз

Парламент Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) внес в Госдуму поправку к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающую увеличение штрафа для индивидуальных предпринимателей за работу без госрегистрации. Информация о законопроекте размещена в электронной базе данных нижней палаты.

Предложение предусматривает повышение штрафов до 100 тысяч рублей. Действующее законодательство предусматривает взыскание от 500 до 2 тысяч рублей. В случае принятия предлагаемой поправки нижним пределом будет сумма в 40 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что «размер минимального штрафа не повышался с 2002 года и в настоящее время составляет значительно меньшую сумму, чем обязательные к уплате страховые взносы».

Авторы проекта сообщили ТАСС, что следует ужесточить административную ответственность, которая в настоящее время «не стимулирует индивидуальных предпринимателей регистрироваться и уплачивать установленные налоги и взносы».