Пентагон заметил самолеты с «Адмирала Кузнецова» в небе над Сирией

Самолеты российского авианосца «Адмирал Кузнецов», находящегося в акватории Средиземного моря, совершают полеты над Сирией в рамках подготовки к нанесению авиаударов по позициям противников президента Башара Асада рядом с Алеппо. Об этом, со ссылкой на источник в Пентагоне, сообщается на сайте Военно-морского института США (USNI).

Источник отметил, что совместные полеты истребителей Су-33 и Миг-29К с боекомплектом в районе Алеппо указывают на подготовку более крупных сил к удару по Алеппо уже на этой неделе.

Кроме того, в американском оборонном ведомстве напомнили, что в авианосную ударную группу Северного флота ВМФ России также входит тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и два эсминца, вооруженные крылатыми ракетами. В настоящее время группировка находится в районе к юго-востоку от Кипра на дальности нанесения ракетно-бомбовых ударов по Алеппо.

Кроме того, в восточном Средиземноморье находится также фрегат «Адмирал Григорович», способный нанести удары по Алеппо крылатыми ракетами дальнего радиуса действия «Калибр».

Ранее, 8 ноября, источник в российском Минобороны подтвердил, что самолеты «Адмирала Кузнецова» и корабли группировки ВМФ России в Средиземном море готовы нанести высокоточные удары по позициям террористов в Сирии.

9 ноября сообщалось, что противолодочными кораблями в составе российской авианосной группы в Средиземном море была обнаружена подлодка ВМС Нидерландов. После установления гидроакустического контакта ВМС РФ вынудили субмарину покинуть район нахождения корабельной группы.