Песков усмотрел феноменальное сходство позиций Путина и Трампа

Представитель российского президента Дмитрий Песков назвал позиции Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа «феноменально схожими», передает ТАСС.

Такой вывод Песков сделал, проанализировав выступление Путина на Валдайском форуме и речь Трампа после объявления итогов президентских выборов в США.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Владимир Путин говорил о национальных приоритетах России, которые являются для него главными, и о готовности выстраивать отношения с любым государством. Трамп, по мнению Пескова, сказал то же самое — только применительно к Соединенным Штатам.

«Феноменально, насколько они получаются близкими в своих концептуальных подходах к внешней политике, и это является хорошей основой для оптимизма в том плане, что хотя бы эти "авгиевы конюшни" в двусторонних отношениях начнут разгребать», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков констатировал, что на значительное улучшение российско-американских отношений в ближайшее время «вряд ли приходится надеяться». По его словам, «невозможно декларативно объявить атмосферу взаимного доверия, тем более после серии травм, которые эти отношения понесли за последние годы».

Однако пресс-секретарь президента РФ заверил, что Владимир Путин хочет улучшения взаимоотношений между Россией и США.