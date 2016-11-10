Песков посетит в США шахматный поединок за звание чемпиона мира

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов сообщил о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетит официальные мероприятия на матче за звание чемпиона мира в Нью-Йорке. Об этом информирует ТАСС.

«Дмитрий Песков будет принимать участие во всех официальных мероприятиях FIDE, в том числе церемонии открытия, в составе делегации сборной России», — сказал Илюмжинов. Он уточнил, что Песков вылетел в США 9 ноября, и будет присутствовать на соревнованиях в качестве председателя Попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ).

Дмитрий Песков перед отъездом сообщал, что не собирается встречаться в Нью-Йорке с официальными лицами.

«Тем более, наверное, политическому истеблишменту США сейчас не до каких-то контактов, у них сейчас очень бурные времена, и нужно их оставить наедине с этими временами», — цитирует его «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента опроверг предположение, что может передать какое-либо сообщение при случайной встрече с Дональдом Трампом «на ногах».

«Президент сам неоднократно озвучивал свои послания, он занимает последовательную позицию: мы являемся сторонниками вывода наших отношений из того оцепенения, в котором они находятся», — заявил Песков.