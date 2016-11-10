Заместитель Мединского признался в хищениях

Замминистра культуры РФ Григорий Пирумов дал признательные показания по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя следствия.

«В деле содержатся признательные показания Пирумова», — заявил следователь по этому делу на заседании Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на продление ареста чиновника.

Однако адвокат Пирумова Федор Куприянов назвал признание своего клиента мнением следствия: «По делу не проведены экспертизы, не установлен факт причинения ущерба. Никаких признательных показаний быть не может».

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал счета и имущество Григория Пирумова. В свою очередь, ФСБ предъявила Пирумову и нескольким высокопоставленным чиновникам министерства обвинения в коррупции

В настоящее время заместитель министра культуры Владимира Мединского обвиняется в хищении не менее 50 млн рублей. Вместе с ним арестованы глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо и глава реставрационной компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев.

Кроме того, в конце сентября МВД нашло признаки состава преступлений в ходе проверки деятельности замминистра культуры РФ Владимира Аристархова и его брата Андрея Аристархова, бывшего руководителя ОАО «Реставрационные компании»,