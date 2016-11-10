В США закрыто дело в отношении Брэда Питта о жестоком обращении с детьми

Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес в штате Калифорния закрыл расследование в отношении голливудского актера Брэда Питта, сообщает портал TMZ.

Проведя собственное расследование, сотрудники соцслужбы пришли к выводу, что Питт не применял насилие по отношению к своим детям во время ссоры в самолете, приземлившегося в Миннесоте. В ходе расследования, помимо самого актера, были опрошены его супруга Анджелина Джоли, их дети, а также свидетели инцидента на борту лайнера.

Ранее, 8 ноября, СМИ сообщили, что Джоли и Питт договорились, под чьей опекой останутся их дети, собственные и приемные, после развода. В соглашении прописано, что все шесть детей останутся с матерью, а отец сможет совершать «терапевтические визиты».

В свою очередь, издание Daily Mail Celebrity сообщило, что Брэд Питт появился на красной дорожке впервые после расставания с Джоли. Актер посетил премьеру фильма «Союзники» в Лос-Анджелесе. Судя по фотоснимкам, Питт пребывал в хорошем настроении. Он улыбался, позируя для фотографов, и общался с поклонниками.