Читатели «Полит.ру» сочли победу Трампа на выборах неожиданной

Кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп одержал победу в президентских выборах в США. Действующий президент США Барак Обама поздравил избранного президента и выразил готовность встретиться с ним. Встреча Трампа и Обамы, вероятнее всего, состоится в четверг, 10 ноября.

В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, верили ли они в победу Трампа. Более двух третей голосов набрали варианты ответа «нет» и «допускал мысль».

Итоги опроса:

Допускал мысль – 37,2%

Нет – 34,6%

Да – 23,7%

Не считаю избрание Трампа его победой – 4,5%.