10 ноября 2016, 17:08
Читатели «Полит.ру» сочли победу Трампа на выборах неожиданной
Кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп одержал победу в президентских выборах в США. Действующий президент США Барак Обама поздравил избранного президента и выразил готовность встретиться с ним. Встреча Трампа и Обамы, вероятнее всего, состоится в четверг, 10 ноября.
В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, верили ли они в победу Трампа. Более двух третей голосов набрали варианты ответа «нет» и «допускал мысль».
Итоги опроса:
Допускал мысль – 37,2%
Нет – 34,6%
Да – 23,7%
Не считаю избрание Трампа его победой – 4,5%.
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