В Германии похоронили клоуна Олега Попова

Всемирно известный клоун Олег Попов похоронен в Эглофштайне (федеральная земля Бавария), где он проживал с 1991 года. Похороны прошли на кладбище, которое принадлежит евангелистской общине города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бургомистра коммуны Штефана Ферча.

«Это кладбище не является общественным пространством. Близкие господина Попова пожелали, чтобы во время похорон не осуществлялась фото- и видеосъемка», — пояснил Ферч.

На похоронах присутствовали около ста человек.

Напомним, Олег Попов ушел из жизни 2 ноября в Ростове-на-Дону, где он находился с гастролями. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Артисту было 86 лет.