Порошенко продлил работу миссии по расследованию крушения MH17

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2017 года действия соглашения от 28 июля 2014 года о Международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ратификация этого Соглашения создает необходимые правовые рамки для дальнейшей деятельности многонациональной Международной миссии защиты расследования, образованной в июле 2014 года, которая будет способствовать быстрейшему завершению расследования катастрофы рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines.

Соглашение вступит в силу с даты получения последнего письменного сообщения о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

27 октября стало известно, что Нидерланды получили от России дополнительные данные по крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе.