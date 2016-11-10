На акции протеста против победы Трампа на выборах вышли тысячи человек

Число демонстрантов, протестующих на Манхеттене против победы Дональда Трампа на выборах, увеличилось с нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Об этом пишет Reuters.

Участники акции протеста подошли к небоскребу Trump Tower с плакатами «Нет Трампу! Нет нацизму! Нет ККК!». Они скандируют: «Не мой президент!».

Агентство сообщает, что аналогичные акции проходят во многих городах США.

По информации Reuters, в центре Сиэтла вечером 9 ноября неизвестный мужчина открыл огонь в толпе демонстрантов и ранил пять человек.

Five shot in downtown Seattle near scene of anti-Trump protests https://t.co/BQvF4nl3Nm — Reuters Top News (@Reuters) 10 ноября 2016 г.

Заместитель начальника полиции Сиэтла Роберт Мернер заявил, что инцидент связан с протестной акцией, и стрельба стала последним аргументом в споре непримиримых противников.

Он сообщил, что один мужчина получил серьезное ранение и доставлен в больницу в критическом состоянии. Женщина и еще трое мужчин были ранены в ноги, и их жизни ничего не угрожает.

Полиция ищет подозреваемого.