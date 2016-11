На акции протеста против победы Трампа на выборах вышли тысячи человек

Число демонстрантов, протестующих на Манхеттене против победы Дональда Трампа на выборах, увеличилось с нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Об этом пишет Reuters.

Участники акции протеста подошли к небоскребу Trump Tower с плакатами «Нет Трампу! Нет нацизму! Нет ККК!». Они скандируют: «Не мой президент!».

Агентство сообщает, что аналогичные акции проходят во многих городах США.

По информации Reuters, в центре Сиэтла вечером 9 ноября неизвестный мужчина открыл огонь в толпе демонстрантов и ранил пять человек.

Five shot in downtown Seattle near scene of anti-Trump protests https://t.co/BQvF4nl3Nm