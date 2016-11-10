СМИ узнали о настороженности Путина в отношении Трампа

Российский лидер Владимир Путин будет очень осторожен по отношению к избранному президенту США Дональду Трампу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.

Поздравив миллиардера с победой на выборах, Путин заявил, что «повернуть вспять годы» и восстановить дружбу между странами будет непросто. Однако публично поприветствовал возможность построения новых, более конструктивных отношений.

Агентство предполагает, что Путин будет учитывать непредсказуемость Трампа, который во время избирательной кампании, после предложения ослабить антироссийские санкции, советовал сбивать российские самолеты, совершающие опасные маневры около американских военных кораблей.

Собеседники издания подчеркивают, что прежде чем «раскрыть объятия», Путин посмотрит, как далеко готов зайти Трамп.

«Ставки с Трампом очень высоки. Здесь могут быть невообразимые возможности, но могут быть и риски, которые их затмят», — сказал Bloomberg директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Если Дональд Трамп хотя бы частично выполнит свои предвыборные обещания в отношении России, партнерские отношения двух стран в сирийском конфликте могут претерпеть поразительные изменения.

«Это открывает новые возможности для России, ослабляет позицию в отношении санкций и означает, что совместная борьба против «Исламского государства» (запрещена на территории РФ) возможна», — сказал изданию глава Центра политической информации Алексей Мухин.