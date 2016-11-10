Минкомсвязи разработало законопроект об урегулировании рунета

На портале проектов нормативных актов появилось уведомление о начале общественного обсуждения проекта закона о регулировании российского сегмента интернета, разработанного Минкомсвязи.

Речь идет о поправках в действующий федеральный закон «О связи» — однако сам текст этих поправок на портале пока не разместили.

Ранее о законопроекте Минкомсвязи писали «Ведомости». Со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ издание сообщало, что поправки посвящены описанию основных элементов критической инфраструктуры рунета и особенностей их регулирования.

Источник в Минкомсвязи уточнил, что проект поправок был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина — укрепить устойчивость рунета на случай его отключения от внешнего мира.

Между тем законопроект пока носит рамочный характер: в нем фактически отсутствует конкретика, связанная со способами регулирования элементов критической инфраструктуры. Предполагается, что все детали будут прописаны на уровне подзаконных актов правительства.

Одной из целей разработки законопроекта было выявление маршрутов интернет-трафика в рунете и переориентация его на локальный уровень — то есть на курсирование внутри страны, а не по международным каналам связи.