Президент Украины отправил Саакашвили в отставку

Украинский лидер Петр Порошенко подписал указ об освобождении Михаила Саакашвили от должности губернатора Одесской области. Текст документа опубликован на официальном сайте главы Украины.

Напомним, ранее стало известно, что представление на увольнение Саакашвили было внесено президенту Украины кабинетом министров страны.

Сам — теперь уже бывший — губернатор напомнил, что продолжает оставаться украинским гражданином и может вести себя на территории государства, как ему вздумается. Кроме того, Саакашвили заявил о своем нежелании лично встречаться с Порошенко.

С одесситами политик тоже попрощался не по-доброму: узнав о том, что в городе собирали подписи за его отставку и в это же время раздавали бесплатные шашлыки, Саакашвили посулил горожанам подавиться этим угощением.

О намерении уйти в отставку одесский губернатор сообщил 7 октября, объяснив свое решение нежеланием украинских властей бороться с коррупцией и их собственной коррумпированностью.