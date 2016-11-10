СМИ узнали о планах ЕС продлить антироссийские санкции до прихода Трампа

В декабре нынешнего года Евросоюз собирается продлить действие антироссийских санкций, которые были введены в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, передает Reuters со ссылкой на пятерых европейских дипломатов.

Срок окончания действия объявленных сейчас санкций — 15 марта 2017 года. Для их продления необходима поддержка всех 28 государств Евросоюза. «На Украине ничего не изменилось, так что нет причин для того, чтобы их не продлевать», — пояснил один из источников в дипломатических кругах.



Другой источник отметил, что продление санкций планируется осуществить до того, как в США состоится инаугурация избранного главы Белого дома Дональда Трампа. В Брюсселе опасаются, что новый американский лидер может выполнить свое обещание по нормализации отношений с Россией, и в этом свете продлить санкции будет тяжелее.