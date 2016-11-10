Савченко попросила Трампа усилить антироссийские санкции

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на своей странице в Facebook опубликовала копии письма, которое она отправила избранному президенту США Дональду Трампу.

В нем она просит усилить поддержку Украины, сохранив и ужесточив антироссийские санкции. Савченко также призвала усилить действия американских дипломатов по «освобождению заложников в российских тюрьмах» и увеличить военную помощь Украине. Нардеп высказала уверенность в том, что Трамп сможет предотвратить третью мировую войну.

«Обращаюсь к вам с просьбой сохранить и даже усилить санкций против Российской Федерации, поскольку эта страна понимает только силу и решимость, которых вам не занимать», — написала на английском и украинском языках Савченко.

В своих предвыборных выступлениях Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Украине «затрагивает Европу гораздо больше, чем нас». Он также пообещал рассмотреть вопрос о признании Крыма российской территорией, подчеркнув, что жители полуострова хотят быть с Россией, а не с Украиной.