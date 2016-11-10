В СБУ отказались комментировать заявление Захарченко об организаторах убийства Моторолы

В Службе безопасности Украины (СБУ) отказались комментировать заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о причастности сотрудников украинской спецслужбы к покушению на командира ополчения Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, сообщает «Интерфакс».

«Не считаем нужным комментировать эту глупую информацию», — цитирует агентство слова источника. В СБУ также посоветовали главе ДНР уточнять фамилии, прежде чем выступать с подобными заявлениями.

«Интерфакс» отмечает, что ранее Захарченко в своем заявлении о причастности украинских силовиков к смерти Моторолы назвал руководителя антитеррористического центра СБУ Виталием Мариковым (его фамилия Маликов), а начальника управления СБУ в Донецкой области — Акуцем (его зовут Александр Куць). Захарченко при этом заверил, что следователи ДНР располагают полным списком причастных к убийству Моторолы лиц, однако в данное время раскрывать его не будут.

Командир ополченцев Донбасса Арсен Павлов погиб 16 октября в результате организованного взрыва в лифте собственного дома в Донецке.