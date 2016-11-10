СМИ раскрыли новые подробности расследования дела Шакро Молодого

Экс-главу следственного управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко подозревают в причастности к организации встречи между криминальными авторитетами Захарием Калашовым (Шакро Молодой) и Андреем Кочуйковым (Итальянец). Встреча прошла летом в здании ведомства. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В конце мая в Следственном управлении по ЦАО ГСУ СК Москвы была встреча Калашова и Кочуйкова. Ее предположительно организовал Крамаренко», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию и добавил, что встреча состоялась в кабинете следователя.

Кочуйков был взят под стражу в декабре 2015 года после перестрелки в столице, в результате которой погибли двое. В рамках расследования этого дела в июле 2016 года был арестован Калашов.

Следствие вышло на высокопоставленных сотрудников СКР, которые, предположительно, получили взятку от Шакро Молодого за смягчение обвинения Итальянцу. Речь идет о главе Управления собственной безопасности СК Михаиле Максименко, его заместителе Александре Ламонове и первом замглавы ГСУ СК Москвы генерале Денисе Никандрове.

Собеседник агентства рассказал, что Краменко проходил по делу о взятке как свидетель, однако, его статус может измениться в ближайшее время.

Бывшему сотруднику УСБ СКР назначена проверка памяти. Экспертам предстоит выяснить имеется ли в памяти свидетеля информация о передаче им денежных средств в качестве взятки Ламонову.

«Назначили судебную психофизиологическую экспертизу свидетеля», — пояснил источник в правоохранительной системе.