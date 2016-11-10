СМИ сообщили об обысках в коттеджах экс-главы свердловского Минтранса

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Свердловской области и Главное региональное следственное управление Следственного комитета России накануне провели обыски в коттеджах, принадлежащих бывшему областному министру транспорта Александру Сидоренко, пишет «Коммерсантъ».

Сам он, по данным издания, в настоящее время находится в отпуске в Израиле, а в отношении него тем временем возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, карается лишением свободы на срок до двух лет).

Источник, осведомленный о ситуации, пояснил «Коммерсанту», что Сидоренко как раз и не был переназначен в новый состав областного правительства из-за недовольства руководства региона его работой. В чем конкретно заключались причины этого недовольства, источник сказать не смог.

Исполняющим обязанности министра транспорта Свердловской области назначен его бывший заместитель Алексей Рукавишников.

Александр Сидоренко неоднократно оказывался в поле внимания СМИ. Его фамилию часто «склоняли» в региональной прессе из-за низкого качества дорог в Свердловской области, а в прошлом году после публикации декларации о доходах его семьи стало известно, что супруга Сидоренко с 2013 года нарастила доход с 1,4 млн рублей до 32,5 млн рублей.