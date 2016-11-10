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10 ноября 2016, 13:09
космос Марс-500 Роскосмос Россия США

Россия и США договорились вместе готовить космонавтов к полетам на другие планеты

Астронавт НАСА Тим Копра во время выхода с МКС в открытый космос 21 декабря 2015 г. Фото: NASA
Астронавт НАСА Тим Копра во время выхода с МКС в открытый космос 21 декабря 2015 г. Фото: NASA
NASA

Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов рассказал, что Россия и NASA заключили соглашение по программе наземной изоляции для тренировок экипажей космонавтов для будущих межпланетных полетов. Об этом пишет РИА Новости.

«Подготовлена пятилетняя программа проведения изоляционных экспериментов. С NASA уже подписано соглашение», — сообщил Орлов.

Институтом также была представлена презентация проекта, в ходе которого планируется провести несколько экспериментов до 2021 года. При этом, их продолжительность составляет от нескольких недель до года.

Ранее РФ совместно с Европейским космическим агентством провела крупнейший изоляционный эксперимент «Марс-500», который имитировал полет на Марс. В рамках проекта шесть добровольцев провели 519 дней в спецкомплексе.

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