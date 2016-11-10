Сирийские террористы изъявили готовность к мирным переговорам

Лидеры запрещенных в РФ террористических группировок «Корпус Леванта» и «Фронт Ансар ад-Дин» распространили через аккаунты своих боевиков в социальных сетях совместное заявление о своей готовности участвовать в переговорах по прекращению огня в Сирии, передает RT.

В заявлении говорится, что речь идет о мирных переговорах «для того, чтобы спасти жизни тысяч мусульман», — но только при обеспечении гарантий со стороны российского руководства, ООН и уполномоченных представителей правительств Саудовской Аравии и Турции.

RT связывает готовность террористов к переговорам с появившимися в СМИ сообщениями о прибытии к сирийским берегам корабельной авианесущей группировки ВМФ России и подготовке к нанесению масштабных авиаударов по позициям боевиков в окрестностях Алеппо и Идлиба.