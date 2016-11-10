Кабмин РФ отказался поддерживать разрешение 16-летним голосовать на выборах

Российское правительство и депутаты Госдумы отказались поддерживать инициативу членов ЛДПР о снижении возраста голосования с 18 до 16 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заключение правительства.

Это предложение подготовили самые молодые представители ЛДПР Василий Власов (21 год) и Борис Чернышев (25 лет).

Кабмин и Госдума высказали уверенность в том, что до 18 лет молодые люди не имеют определенного уровня самостоятельности и зрелости для того, чтобы правильно распорядиться своим голосом. Кроме того, конвенция ООН о правах ребенка относит к детям «каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста».

«Я думаю, что 18 лет — это вполне достаточный возраст для начала голосования», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству единорос Вячеслав Лысаков. Он отметил, что предложение будет рассмотрено, но сам он инициативу не поддерживает.

«Я не буду поддерживать данный законопроект, поскольку выбор должен быть сознательным, и люди, когда они голосуют, должны хотя бы минимально разбираться в политике, происходящей в стране, интересоваться ею, а не реагировать на внешние эффекты, которые, может быть, внешне красивы, но содержания там нет. Все-таки выборы предполагают сознательное, рациональное поведение, а 16 лет — это еще не тот возраст, когда человек в гражданском смысле созревает. Снижать возрастной порог не нужно», — заявил агентству заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. Он отметил, что это не первая подобная инициатива ЛДПР.