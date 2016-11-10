РЖД будет продавать билеты за 60 дней до отправления поезда

РЖД с 11 декабря увеличит время предварительной продажи билетов с 45 суток до 60 до даты отправления, а затем до 90 суток. Об этом сообщается на сайте российского перевозчика.

Новые правила будут действовать для всех поездов дальнего следования и прицепных вагонов, курсирующих внутри страны.

«У нас проблема была со временем продажи билетов. Мы не могли продавать билеты за 60 суток — и основной объем продавали за 45 суток. С 11 декабря практически все дальние поезда перейдут на 60 суток, и мы потом перейдем на 90 суток», — цитирует пресс-служба РЖД слова президента компании Олега Белозерова, сказанные им во время встречи с главой государства Владимиром Путиным.

Олег Белозеров отметил и другие шаги компании навстречу пассажирам, которые внесли большой вклад в привлечение пользователей железнодорожным транспортом. В частности, назвал предоставление льгот на проезд в поездах дальнего следования для детей с 10 до 17 лет. По его словам, налоговые льготы, такие как отмена НДС в дальнем следовании, даст возможность дополнительно со следующего года закупить почти тысячу новых вагонов.

В настоящее время РЖД продает билеты за 60 суток на международные поезда и на несколько наиболее популярных рейсов внутри страны, включая «Сапсан» и «Красную стрелу», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. На остальные поезда дальнего следования продажа билетов открывается за 45 суток до отправления.