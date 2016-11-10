Пентагон подсчитал жертв авиаударов США в Сирии и Ираке среди мирного населения

Представитель Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) полковник Джон Томас заявил, что по данным Пентагона, в период с 20 ноября 2015 года по 10 сентября 2016 года при нанесении американцами авиаударов по Сирии и Ираку погибли 64 и были ранены 6 мирных жителей. Об этом пишет Тhe Guardian.

«По итогам анализа докладов и баз данных, проводившегося в течение нескольких месяцев с целью определить, становились ли авиаудары коалиции причиной гибели мирного населения, Центральное командование выявило, что за прошедший год в результате нанесения силами США 24 ударов в Ираке и Сирии, к сожалению, погибли 64 гражданских лица, еще шесть получили ранения», — заявил полковник.

Он подчеркнул, что предпринятые меры предосторожности не помогли избежать жертв.

По словам Томаса, чаще всего люди гибли в Мосуле.

Ранее еще один представитель СЕНТКОМ майор Джош Жак заявил, что в 2014 году 199 гражданских лиц погибли во время 37 авиаударов.

Издание напоминает, что в своем докладе организация Amnesty International утверждает, что за последние два года в результате нападений коалиции в Сирии и Ираке погибли около 300 мирных жителей.

По данным Пентагона, по состоянию на 2 ноября 2016 года, США провели 12354 воздушных ударов по исламским государствам: в Ираке — 6992, в Сирии — 5362.

С 2014 года США потратили на эту военную операцию 9,3 млрд долларов.