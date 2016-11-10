В Минобороны РФ насчитали тысячи мирных жертв авиаударов США в Сирии и Ираке

За последний год в Ираке и Сирии от авиаударов ВВС США погибли тысячи мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Напомним, 10 ноября официальный представитель Центрального командования ВС США полковника Джон Томас сообщил, что за период с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года в результате авиаударов ВВС США в Сирии и Ираке погибли всего 64 человека.

«Слушая подобные заявления от представителя Центрального командования ВС США, складывается впечатление, что остальные тысячи мирных сирийцев и иракцев, погибших от авиаударов американских ВВС, в Пентагоне просто не считают за людей. Однако даже у такой крайне запущенной формы бессовестности и цинизма американских коллег должны быть свои пределы», — цитирует своего собеседник агентство.

Военный источник заявил, что авиация США наносит до 20 ударов в стуки в Сирии и Ираке, то есть, за прошедший год было осуществлено около 7300 ударов.

«Причем существенная часть этой «работы» возложена на стратегические бомбардировщики от B-1B до B-52H, о "гуманности" и "точности" ковровых бомбардировок которых хорошо известно со времен Вьетнама», — заявил собеседник РИА Новости.