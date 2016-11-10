СМИ узнали претендентов на должности в администрации Трампа

Два источника из команды выигравшего президентские выборы в США республиканца Дональда Трампа заявили, что сейчас идет составление списка претендентов на различные должности в его администрации, пишет The Wall Street Journal.

По их данным, на пост генпрокурора США обсуждаются две кандидатуры — губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который в настоящее время занимает при Трампе место высокопоставленного советника, и губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон.

На пост министра здравоохранения и социальных служб США рассматриваются республиканец Бен Карсон и губернатор штата Луизиана Бобби Джиндл.

Кроме того, в администрацию Трампа, по словам источников, могут войти экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани и бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич. На какие посты рассматриваются их кандидатуры, неизвестно.

По словам экс-губернатора штата Юта Майка Левитта, на данный момент формирование команды для Трампа — приоритетная задача.